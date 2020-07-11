العراق.. وفاة الفنان والمخرج حسين السلمان بكورونا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

توفي، مساء السبت، الفنان والمخرج العراقي حسين السلمان إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق نقيب الفنانيين في البلاد جبار جودي.

وأضاف جودي، للأناضول، أن "السلمان هو ثاني فنان عراقي يتوفى بسبب كورونا بعد الفنان طالب مناف الشهر الماضي".

وحسين السلمان هو فنان ومخرج سينمائي وكاتب قصة قصيرة من مواليد 1950 في مدينة الناصرية جنوبي العراق.

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وكان الراحل أكاديميا في معهد الفنون الجميلة ببغداد، وله العديد من المؤلفات في المجال السينمائي.

وشارك السلمان في إخراج العديد من الأفلام الروائية الوثائقية منها "الجدا"، و"يوميات فلاح"، و"حدث في يوم واحد"، و"صمت الضجيج"، و"تأويلات"، و"تصفيق".

كما شارك في تمثيل فيلم "الكرافة" وله مشاركة في أعمال درامية تلفزيونية منها "الحلم" و"بطاقة رجل".

وحتى مساء السبت، أصاب "كورونا" 75 ألفا و194 في العراق، توفي منهم 3 آلاف و55، بينما تماثل إلى الشفاء 43 ألفا و79، حسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.