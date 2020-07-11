كورونا.. وفاتان بالمغرب و67 إصابة في لبنان

الرباط، بيروت / الخليج 365
أعلن المغرب، السبت، تسجيل وفاتين جراء كورونا، فيما رصد لبنان 67 إصابة بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل حالتي وفاة و214 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 238 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و542؛ منها 245 وفاة، و12 ألفا و65 حالة تعاف.
وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 67 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 39.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1507؛ منها 36 وفاة، و1402 حالة تعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم حتى مساء السبت، 12 مليونا و732 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 565 ألفا، وتعافى أكثر من 7 ملايين و435 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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