اليمن.. وضع حجر أساس مدينة سكنية للنازحين بتمويل كويتي

اليمن / الخليج 365

أعلنت السلطات اليمنية، السبت، وضع حجر أساس مدينة سكنية للنازحين بتمويل كويتي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن محافظ الحديدة، الحسن طاهر، وضع اليوم حجر الأساس لمدينة الرحمة السكنية للنازحين في مدينة الخوخة جنوبي الحديدة، بدعم من جمعية "الرحمة" الكويتية (غير حكومية) وتنفيذ "مؤسسة تواصل للأعمال الإنسانية" (منظمة يمنية أهلية).

وقال طاهر إن "المدينة ستخفف الأعباء عن 200 أسرة من قوام 10 آلاف أسرة اضطرتها الميليشيا الحوثية إلى النزوح من ديارها وقراها بسبب حربها الظالمة".

من جانبه، أوضح مدير عام "مؤسسة تواصل للأعمال الإنسانية"، رائد إبراهيم، أن المدينة السكنية ستضم 200 وحدة سكنية، دون ذكر تكلفة بنائها.

Advertisements

وأشار إلى أن كل وحدة سكنية ستكون مكونة من غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، فيما ستضم المدينة مرافق عامة، ومسجد، وحديقة عامة للأطفال، وخزانات مياه للشرب، حسب الوكالة.

ووفق تقارير أممية سابقة، أدى الصراع اليمني المستمر إلى نزوح قرابة 4 ملايين، يعيش غالبيتهم ظروفا معيشية صعبة.

ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.