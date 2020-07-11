العراق.. مقتل 3 من عناصر الجيش بتفجير عبوتين ناسفتين

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، السبت، مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين، إثر تفجير عبوتين ناسفتين خلال مرور قواته في محافظة ديالى، شرقي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان، إنه "ضمن عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة (انطلقت صباح اليوم)، استشهد 3 مقاتلين وجرح 7 آخرون، بانفجار عبوتين ناسفتين زرعتا على الطريق"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق، أعلنت الخلية في بيان، مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير 15 موقعا لمسلحيه، ضمن عمليات المرحلة الرابعة.

وصباح السبت، أعلن الجيش العراقي انطلاق حملة عسكرية مشتركة، بين القوات الاتحادية وحرس إقليم كردستان (شمال) المعروفة باسم "البيشمركة"، هي الأولى من نوعها منذ 2017، لملاحقة فلول "داعش" في محافظة ديالى، على حدود إيران.

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ولمواجهة هجمات متزايدة يشنها في الأغلب مسلحو تنظيم "داعش"، بدأت أولى مراحل حملة "أبطال العراق" في فبراير/ شباط الماضي، لتأمين الشريط الحدودي المتاخم لسوريا والأردن.

وانطلقت المرحلة الثانية من العملية العسكرية في 2 يونيو/ حزيران، والثالثة في 22 من الشهر ذاته في عدة محافظات، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ولم يصدر إحصاء إجمالي بشأن حصاد تلك العمليات، غير أن بيانات الجيش عادة ما تؤكد أنها حققت أهدافها في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، وذلك بإسناد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.