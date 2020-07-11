إصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالقدس

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
أصيب 8 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق، السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي مدينة القدس المحتلة.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات إسرائيلية بعد اقتحامها بلدة العيسوية، على خلفية إطلاق ألعاب نارية في البلدة احتفالا بإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن "4 فلسطينيين في العيسوية، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب 4 آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".
وأوضحت الجمعية، أن بين المصابين سيدة حاملا، دون تفاصيل حول طبيعة إصاباتها.
وأشارت أنه تم تقديم العلاج لجميع المصابين ميدانيا.
وبين الفينة والأخرى، تندلع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش في بلدة العيسوية، حيث يقوم الأخير باعتقالات شبه يومية بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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