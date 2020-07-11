بلدية المعابدة بمكة تصادر طناً من البطيخ المخزن بأحدى المزارع

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، طناً من البطيخ المُخزن بإحدى المزارع المُدارة من قِبل عمالة وافدة مخالفة، وذلك لغرض تسويقها على الباعة الجائلين.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة البطيخ المُخزن بالمزرعة و اتلفت منه 550 كيلوجراماً غير صالح للإستهلاك لسوء التخزين والحفظ، وسلَّمت 450 كيلوجراماً لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وأكَّد “مكاوي” أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة، لافتاً إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين .