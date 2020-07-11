آل مجدع يختتم فعاليات “تحجير السيارات” بمنتزه الحبلة بالواديين

بمتابعة محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب آل متعب، اختتم رئيس مركز الواديين الأستاذ يحيى آل مجدع، فعالية تحجير السيارات ضمن فعاليات صيف المحافظة 41 وذلك بمنتزه الحبلة، بحضور رئيس بلدية الواديين الأستاذ متعب آل منصور.وقد قامت بلدية مركز الواديين بتنظيم الفعالية بمساندة الجهات الحكومية الأخرى، حيث حصل على المركز الأول المشارك عايض محمد آل حامد بمجموع 4277 صوت بسيارة من نوع بيجو موديل سنة 1974م ، وحصل على المركز الثاني المشارك أحمد سالم الأنصاري بمجموع 3945 صوت وبسيارة هايلوكس موديل 2015 م، فيما حصل المشارك عبدالله سعيد أبو دمام على المركز الثالث بمجموع 2024 صوت وبسيارة من نوع كادينزا 2017م.

يُذكر أنه بلغ مجموع الأصوات النهائية للفعالية 18588 صوت، بناء على الرابط الإلكتروني المرفق للفعالية.

من جهتهم عبر المشاركون عن عظيم شكرهم للقائمين على هذه الفعالية، وحسن التنظيم، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.