ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي

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سقط فريق ليفربول في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه بيرنلي اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت أيضا هبوط نوريتش سيتي رسميا عقب خسارته أمام ويستهام صفر / 4 ، وفوز واتفورد على نيوكاسل 2 / 1.
وتقدم ليفربول بهدف سجله أندرو روبرتسون في الدقيقة 33 وتعادل جاي رودريجيز لبيرنلي في الدقيقة 69.
ورفع ليفربول رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، علما أنه توج بلقب الدوري رسميا في وقت سابق، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع.
وفي المباراة الثانية، هبط فريق نوريتش سيتي رسميا إلى دوري البطولة الإنجليزي (دوري الدرجة الأولى) عقب خسارته أمام ضيفه ويستهام 4 / صفر.
وتقمص ميشيل أنطونيو دور البطولة لويستهام بعدما سجل أهداف ويستهام الأربعة (سوبر هاتريك) في الدقائق 11 و46 و54 و74.
وتوقف رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ورفع ويستهام رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.
وفي المباراة الثالثة، فاز واتفورد على نيوكاسل 2 / 1.
وسجل هدفي واتفورد تروي دييني في الدقيقتين 52 و82 من ركلتي جزاء، فيما سجل هدف نيوكاسل دوايت جايل في الدقيقة 23.
ورفع واتفورد رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.
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