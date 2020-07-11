ضبط 4 مواطنين وثقوا تعاطيهم للمخدرات في فيديو ونشروه على مواقع التواصل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (4) مواطنين بمدينة حائل. وذلك بعد قيامهم بتوثيق تعاطيهم لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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