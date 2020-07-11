شركة ألمانية تختبر عقار قد يكون هو اللقاح المأمول ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تختبر شركة ألمانية عقاراً جديداً قد يكون هو اللقاح المأمول ضد فيروس كورونا



وسجل نحو 4 آلاف متطوع أنفسهم لتتم عليهم دراسة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في المستشفى الجامعي في بلدة توبينغن الألمانية.

وقال مدير الدراسة بيتر كريمسنر يوم الجمعة امس: "نحن في وضع نعتبر فيه في رفاهية حقيقية، على عكس التجارب السريرية المعتادة.. عادة ما نواجه صعوبة في الوصول إلى العدد الكافي من الأشخاص ليكونوا مواضيع اختبار."

وقد بدأت دراسة سريرية في العيادة الجامعية في منتصف شهر يونيو لاختبار تحمل اللقاح الذي طورته شركة "كيور فاك" للأدوية الحيوية ببلدة توبينغن بحسبdw .

ومنذ ذلك الحين، تناول حوالي 50 شخصا العقار.

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ووفقا لكريمسنر، لم تحدث أي آثار جانبية مفاجئة حتى الآن، وأن كل شيء يسير على ما يرام، مضيفاً أن الدراسة لم تكشف عن أي نتائج مثيرة للقلق.

ولا يحصل جميع المتطوعين على فرصة للمشاركة في الاختبارات.

وسيتم تطعيم 168 متطوعًا في البداية، ليس فقط في توبنغن ولكن أيضًا في مراكز الاختبار في غنت (بلجيكا) وهانوفر وميونيخ وذلك في مرحلة الدراسات السريرية أو ما يسمى بالمرحلة الأولى.

وإذا نجحت الدراسة ، فستتبعها دراسات أخرى مع عدد أكبر بكثير من المتطوعين.

وتعمل شركة "كيور فاك" التي يقع مقرها في توبينغن على لقاحات من mRNA وهو نوع من جزيئات الخلية يعمل كدليل لبناء وإنتاج البروتينات. وقد توصل العلماء إلى mRNA الخاص بفيروس كورونا والذي ينتج نوعاً من البروتينات يعتبره الجسم غريباً ويهاجمه.

وبعد حصول المتطوع على التطعيم يفترض أن تبدأ خلاياه بإنتاج البروتين الخاص بفيروس كورونا ليبدأ الجهاز المناعي نشاطه ويهاجمه فتتكون مناعة لدى الشخص ضد مرض كوفيد 19.