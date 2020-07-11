روسيا تسجل ثلاثة انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
"إن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، رصد 3 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية (1) إدلب (1)، حلب (1)، بينما لم برصد الجانب التركي أي خروقات".
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى عدم قيام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين بتنفيذ أية عمليات إنسانية خلال آخر 24 ساعة.
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