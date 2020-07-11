شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تعلن تشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، تشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع شارع صاري. Advertisements وأضافت أمانة جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي لتحرير الحركة المرورية في المنطقة.

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