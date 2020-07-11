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مصادر تكشف حقيقة فرض رسوم على الطرق في المملكة

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف حقيقة فرض رسوم على الطرق في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة عدم صحة الخبر المتداول عن تحديدرسومالطرقفي المملكة، موضحة أن الفيديو المتداول هو لنقاط أمنية بعد توسعة مركز الشميسي من 5 مسارات لـ 18 مسارا لتخفيف الإزدحام.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً لشخص يقول أن طريق الشميسي أصبح بنظام “الدفع”، أي دفع رسوم من أجل استخدام الطريق.

وسبق أننفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل في ياسر المسفر، الخميس، ما تم تداوله حول اعتزام الوزارة فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداءً من العام 2020، وأكد المسفر في بيان له، عدم صحة التصريحات المنسوبة لوزير النقل حول تحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق.

ونوّه أن موضوع رسوم الطرق لايزال قيد الدراسة لحين استكماله، وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به وزير النقل في لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط” في سبتمبر الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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