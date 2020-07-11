شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» توضح مزايا «خدمة العقود» وطريقة الإفصاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن صاحب المنشأة ملزم بالإفصاح عن عقود منشأته مع المنشآت التجارية الأخرى أو مع الجهات الحكومية، في حالة كانت قيمة العقد أكبر من 100 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”: أنها أطلقت ميزة العقود، وتستهدف هذه الخدمة مساعدة المنشأة في رفع العقود في ملف واحد وبضغط زر.

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وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن صاحب المنشأة يستطيع أن يعدل ويحدد تفاصيل العقود سواء التفاصيل المالية أو موعدة انتهاء العقد أو تجديده.

وتابعت الهيئة أنه بإمكان صاحب المنشأة إرسال العقود، للأطراف الأخرى كي يؤكدوا عليها إلكترونياً، وبذلك يسهل عليك رفع الإقرارات لاحقاً.