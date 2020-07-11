شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لحل مشكلة «الستوري» في تطبيق سناب شات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله طريقة حل مشكلة الستوري في السناب شات.

وعلق الرشيد، على المقطع بقوله: “لو كنت تواجه في سناب شات مشكلة الستوري والسنابات ما تفتح عندك في الخاص، هذا الشرح يفيدك لحل المشكلة”.

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وأضاف عبدالعزيز الرشيد أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال ثلاث خطوات كالتالي:

– الدخول إلى الإعدادات.

– الدخول على صفحة الإدارة.

– تعطيل خاصية توفير البيانات.