شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لحل مشكلة «الستوري» في تطبيق سناب شات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله طريقة حل مشكلة الستوري في السناب شات.
وعلق الرشيد، على المقطع بقوله: “لو كنت تواجه في سناب شات مشكلة الستوري والسنابات ما تفتح عندك في الخاص، هذا الشرح يفيدك لحل المشكلة”.
وأضاف عبدالعزيز الرشيد أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال ثلاث خطوات كالتالي:
– الدخول إلى الإعدادات.
– الدخول على صفحة الإدارة.
– تعطيل خاصية توفير البيانات.
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