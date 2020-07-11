وقالت في تصريحات، نقلتها قناة "العربية" عبر موقع "تويتر" إن الاثنين المقبل يوم فارق في البرلمان التونسي.
ووفقا لمصادر للقناة ذاتها، فإن كتل نيابية تونسية تبحث سحب الثقة من الغنوشي.
وفي وقت سابق، اتهمت النائبة عبير موسى، راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، بتعطيل مشروع قانون في البرلمان يصنف جماعة الإخوان إرهابية.
ونفذ الحزب الدستوري الحر في تونس، يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية حاشدة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، احتجاجا على رفض البرلمان تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب لتصنيف "الإخوان" كتنظيم إرهابي.
وقالت رئيس الحزب الدستوري الحر، وهو أحد أحزاب المعارضة، عبير موسى، إن البرلمان أصبح مسرحا للعنف ولتصفية الخصوم السياسيين عبر خرق القانون.
كما ذكرت أن "تونس في خطر في ظل هيمنة الإخوان"، معتبرة أن القضاء لا يقوم بدوره في ردع العنف السياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير موسي: لا سبيل لاستمرار الغنوشي برئاسة البرلمان التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.