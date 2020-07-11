عبير موسي: لا سبيل لاستمرار الغنوشي برئاسة البرلمان التونسي

وقالت في تصريحات، نقلتها قناة "العربية" عبر موقع "تويتر" إن الاثنين المقبل يوم فارق في البرلمان التونسي.

ووفقا لمصادر للقناة ذاتها، فإن كتل نيابية تونسية تبحث سحب الثقة من الغنوشي.

وفي وقت سابق، اتهمت النائبة عبير موسى، راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، بتعطيل مشروع قانون في البرلمان يصنف جماعة الإخوان إرهابية.

ونفذ الحزب الدستوري الحر في تونس، يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية حاشدة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، احتجاجا على رفض البرلمان تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب لتصنيف "الإخوان" كتنظيم إرهابي.

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وقالت رئيس الحزب الدستوري الحر، وهو أحد أحزاب المعارضة، عبير موسى، إن البرلمان أصبح مسرحا للعنف ولتصفية الخصوم السياسيين عبر خرق القانون.

كما ذكرت أن "تونس في خطر في ظل هيمنة الإخوان"، معتبرة أن القضاء لا يقوم بدوره في ردع العنف السياسي.