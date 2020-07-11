الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لتأمين آبار النفط في كركوك

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن قائد الجيش في محافظة كركوك شمالي العراق الفريق الركن سعد حربيه، السبت، انطلاق عملية عسكرية لتأمين آبار النفط شمال غربي المحافظة، من هجمات مسلحي تنظيم "داعش".

وأضاف حربيه، في تصريح صحفي، أن "العملية العسكرية بدأت بالتزامن مع انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات أبطال العراق".

وأوضح أن "العملية العسكرية تهدف إلى ملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك، وتأمين المنشآت النفطية بالمحافظة".

ومؤخرا، شهد قضاء الدبس هجمات من عناصر تنظيم "داعش" على خطوط لنقل النفط.

من جهته، أفاد حمدان العبيدي، ضابط في الجيش برتبة ملازم أول، للأناضول، بأن العملية العسكرية لتأمين أبار النفط في كركوك، "تنفذها قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد العشائري (قوات سُنية)".

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وتضم محافظة كركوك آبار نفط "باي حسن" و"بابا كركر" و"هافانا"، وتنتج أكثر 370 ألف برميل يوميا.

وتعرضت آبار النفط في أوقات سابقة لهجمات عديدة لمسلحي تنظيم "داعش".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ولمواجهة تلك الهجمات المتزايدة وتأمين الشريط الحدودي المتاخم لسوريا والأردن، بدأ الجيش العراقي عملية عسكرية باسم "أبطال العراق" في فبراير/ شباط الماضي.

وانطلقت المرحلة الثانية من العملية في 2 يونيو/ حزيران، والثالثة في 22 من الشهر ذاته، والرابعة اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.