كورونا.. وفاة بالسودان و8 إصابات في تونس والأردن

ليث الجنيدي، يسرى وناس / الخليج 365

أعلن السودان، السبت، تسجيل وفاة جراء كورونا، فيما رصدت تونس 5 إصابات، والأردن 3 أخرى بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، بتسجيل وفاة و46 إصابة بكورونا، إضافة إلى 64 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن تلك الحصيلة خاصة بيوم الأربعاء الماضي، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و250، منها 650 وفاة، و5 آلاف و341 حالة تعاف.

Advertisements

وفي الأردن، رصدت وزارة الصحة 3 إصابات بكورونا لوافدين من الخارج، إضافة إلى 5 حالات شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1176، بينها 10 وفيات، و951 حالة تعاف.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة 5 إصابات بكورونا لوافدين من الخارج.

ووفق بيان للوزارة، وصل إجمالي الإصابات إلى 1.245، بينها 50 وفاة، و1.076 حالة شفاء.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم حتى عصر السبت، 12 مليونا و725 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 564 ألفا، وتعافى أكثر من 7 ملايين و420 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.