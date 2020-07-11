العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح

بغداد / علي جواد / الخليج 365
أعلنت الحكومة العراقية، السبت، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، بعد شراء قرابة 4.5 ملايين طن من السوق المحلية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، في بيان، إن "الوزارة وصلت رسميا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، بعد أن اشترت 4.539 ملايين طن قمح محلي في الموسم الحالي الذي بدأ في 20 أبريل/ نيسان الماضي".
ويحتاج العراق لوصول مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، إلى 4.2 ملايين طن سنويا، وفقا لأرقام وزارة التجارة العراقية، يضاف إليها مليون طن مستوردة لأغراض تحسين الجودة، بخلطها مع القمح المحلي.
يأتي إعلان الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، رغم تعرض مساحات واسعة من حقول القمح للحرق، قبل حصادها في محافظات وسط وجنوب وشمال البلاد، بعضها تم من مسلحي "داعش"، بحسب الدفاع المدني العراقي.
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