عريقات يدعو الاتحاد الأوروبي لمنع "الضم" الإسرائيلي

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365

دعا صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لمنعها من تنفيذ "خطة الضم".

جاء ذلك في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نشر نصها مكتب عريقات في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال المسؤول الفلسطيني الرفيع، إن "هناك علاقات وثيقة بين ألمانيا وإسرائيل، وعليهم أن يقولوا للحكومة الاسرائيلية أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".

وأضاف: "على ألمانيا والاتحاد الأوروبي إبلاغ إسرائيل أنها إن أرادت مواصلة انتهاك القانون الدولي فسيكون لذلك عواقب منها فرض عقوبات (أوروبية) عليها تتضمن تقليص العلاقات السياسية وسحب السفراء والضرر بالعلاقات التجارية".

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وتابع عريقات: "حين تكتفي ألمانيا أو أي بلد آخر، بالبيانات والنصائح، دون عقوبات ملموسة (ضد إسرائيل)، فإن ذلك يعني إعطاء الضوء الأخضر لضم الأراضي".

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي.

كما أن معظم دول الاتحاد الأوروبي، اتخذت موقفا معارضا لخطط "الضم" الإسرائيلية، وهددت باتخاذ "تدابير مضادة" في حال أقدمت تل أبيب على الخطوة.

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