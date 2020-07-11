انتخاب نصر الحريري رئيسا جديدا للائتلاف السوري المعارض

إسطنبول / الخليج 365

انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نصر الحريري، رئيسا جديدا له، خلفا لأنس العبدة المنتهية ولايته.

جاء ذك في بيان، السبت، للدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري، اطلعت عليه الخليج 365.

ووفق المصدر ذاته، انتخبت الهيئة أيضا كل من عقاب يحيى، وعبد الحكيم بشار، وربا حبوش، كنواب للحريري، كما انتخبت عبد الباسط عبد اللطيف أميناً عاما، إضافة إلى انتخاب 19 عضوا جديدا للهيئة السياسية.

وصباح السبت، انطلقت اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني، بدورتها الـ51، وبدأت بعرض تقارير الهيئة الرئاسية والسياسية ومنسقي الدوائر واللجان.

ويستكمل أعضاء الهيئة العامة، الأحد، اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات، ويستعرضون خلالها تطورات الوضع الداخلي والتحديات التي تواجه الثورة السورية، إضافة إلى استعراض تقارير هيئة التفاوض السورية، والحكومة السورية المؤقتة، ووحدة تنسيق الدعم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.