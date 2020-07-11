انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نصر الحريري، رئيسا جديدا له، خلفا لأنس العبدة المنتهية ولايته.
جاء ذك في بيان، السبت، للدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري، اطلعت عليه الخليج 365.
ووفق المصدر ذاته، انتخبت الهيئة أيضا كل من عقاب يحيى، وعبد الحكيم بشار، وربا حبوش، كنواب للحريري، كما انتخبت عبد الباسط عبد اللطيف أميناً عاما، إضافة إلى انتخاب 19 عضوا جديدا للهيئة السياسية.
وصباح السبت، انطلقت اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني، بدورتها الـ51، وبدأت بعرض تقارير الهيئة الرئاسية والسياسية ومنسقي الدوائر واللجان.
ويستكمل أعضاء الهيئة العامة، الأحد، اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات، ويستعرضون خلالها تطورات الوضع الداخلي والتحديات التي تواجه الثورة السورية، إضافة إلى استعراض تقارير هيئة التفاوض السورية، والحكومة السورية المؤقتة، ووحدة تنسيق الدعم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب نصر الحريري رئيسا جديدا للائتلاف السوري المعارض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.