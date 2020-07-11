العراق يعلن مقتل 3 من "داعش" على حدوده مع إيران

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير 15 موقعا لمسلحيه، شرقي البلاد ضمن الشريط الحدودي مع إيران.

وصباح السبت، أعلن الجيش العراقي، انطلاق عملية عسكرية مشتركة مع قوات حرس إقليم كردستان (شمال) المعروفة باسم "البيشمركة"؛ لتمشيط الشريط الحدودي مع الجارة الشرقية إيران.

وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة رسمية تتبع الدفاع) في بيان، إن "نتائج المرحلة الرابعة من حملة أبطال العراق العسكرية التي انطلقت صباح اليوم، شملت مقتل 3 إرهابيين، وتدمير 15 موقعاً للمسلحين".

ولمواجهة هجمات متزايدة يشنها في الغالب مسلحو تنظيم "داعش"، بدأت أولى مراحل حملة "أبطال العراق" في فبراير/شباط الماضي، لتأمين الشريط الحدودي المتاخم لسوريا والأردن.

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وانطلقت المرحلة الثانية من العملية العسكرية في 2 يونيو/حزيران والثالثة في 22 من الشهر ذاته في عدة محافظات لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ولم تصدر إحصائية إجمالية بشأن حصاد تلك العمليات، غير أن بيانات الجيش عادة ما تؤكد أنها حققت أهدافها في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، وذلك بإسناد من التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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