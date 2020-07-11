الجيش اليمني يعلن صد "هجوم عنيف" للحوثيين في الحديدة

اليمن / الخليج 365

صدت قوات تابعة للجيش اليمني، السبت، "هجوما عنيفا" شنه مسلحو جماعة "الحوثي" في محافظة الحديدة غربي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى من الحوثيين.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به مأمون المهجمي، الناطق باسم "ألوية العمالقة" التابعة للجيش، التي تقاتل الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.

وأوضح المهجمي أن "مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع اللواء الأول عمالقة بمنطقة كيلو 16، شرقي مدينة الحديدة".

وأضاف أن الهجوم أعقبته اشتباكات بين الطرفين أدت إلى "صد زحف الحوثيين وإجبارهم على التراجع، بعد أن سقط قتلى في صفوفهم"، دون تحديد عدد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين.

وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات متكررة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بموجب الاتفاق الموقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ديسمبر/ كانون الأول 2018.

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وعلى الصعيد الميداني أيضا، اندلعت اشتباكات، السبت، بين الجيش اليمني، ومجموعة مسلحة مدعومة إماراتيا بمحافظة تعز (جنوبي)، وفق مصدر عسكري حكومي.

وذكر المصدر للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الشرطة العسكرية ومجموعة مسلحة تابعة لمليشيا أبي العباس، المدعومة إماراتيا بمدينة التربة، جنوبي تعز".

وأوضح أن "المسلحين هاجموا مقرا حكوميا، لتندلع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، ما أسفر عن سقوط جرحى من المسلحين (دون ذكر عددهم)، وفرار بقية عناصرهم.

ويتهم مسؤولون حكوميون وعسكريون ، الإمارات بالسعي إلى إسقاط مناطق جنوب محافظة تعز، في يد قوات موالية لها.

ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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