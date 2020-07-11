وفاة عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ

نعى عدد من الأمراء ومغردي مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ , والذي وافته المنية يوم أمس الجمعة. والجدير ذكره بأن آل الشيخ لديه إسهامات وإنجازات كبيرة , حيث تواجد في الفترة الأخيرة في هيئة الترفية. أسرة تحرير صحيفة “الخليج” الإلكترونية تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد , وتسأل الله بأن يلهم أهله وذويه الصبر والسوان.

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