5 مخالفات مرورية لمن يتجاوز السرعات المقررة

كشفت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، السرعات المرورية المقررة.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز السرعات المقررة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية، كالآتي:

1- تبلغ قيمة غرامة تجاوز السرعة بأكثر من 10 كم/ساعة إلى 20 كم/ساعة، وتكلفك غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال.

2- تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20 كم/ساعة إلى 30 كم/ ساعة، يعد من المخالفات المرورية وتتراوح الغرامة المالية ما بين 300 و500 ريال.

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3- ويعد تجاوز السرعة أكثر من 30 كم/ساعة إلى 40 كم/ ساعة من المخالفات المرورية التي تبلغ غرامتها المالية من 800 إلى 1000 ريال.

4- تبلغ قيمة غرامة تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 40 كم/ساعة إلى 50 كم/ ساعة وتتراوح غرامتها المالية ما بين 1200 و1500 ريال.

5- تبلغ قيمة غرامة تجاوز السرعة المقرر بأكثر من 50 كم /ساعة وتتراوح قيمة الغرامة المالية ما بين 1500 و2000 ريال.