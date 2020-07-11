5 مخالفات مرورية لمن يتجاوز السرعات المقررة

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كشفت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، السرعات المرورية المقررة.
وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز السرعات المقررة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية، كالآتي:
1- تبلغ قيمة غرامة تجاوز السرعة بأكثر من 10 كم/ساعة إلى 20 كم/ساعة، وتكلفك غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال.
2- تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20 كم/ساعة إلى 30 كم/ ساعة، يعد من المخالفات المرورية وتتراوح الغرامة المالية ما بين 300 و500 ريال.
3- ويعد تجاوز السرعة أكثر من 30 كم/ساعة إلى 40 كم/ ساعة من المخالفات المرورية التي تبلغ غرامتها المالية من 800 إلى 1000 ريال.
4- تبلغ قيمة غرامة تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 40 كم/ساعة إلى 50 كم/ ساعة وتتراوح غرامتها المالية ما بين 1200 و1500 ريال.
5- تبلغ قيمة غرامة تجاوز السرعة المقرر بأكثر من 50 كم /ساعة وتتراوح قيمة الغرامة المالية ما بين 1500 و2000 ريال.
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