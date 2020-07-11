مبادرة عالمية من الأردن للإقلاع عن التدخين

أطلقت منظمة الصحة العالمية رسمياً، مساء أمس الأول الجمعة، مبادرة «الإقلاع عن التدخين» من الأردن والتي تستهدف 1.3 مليار شخص وذلك خلال جائحة فيروس «كورونا».

وذكرت المنظمة في مؤتمر صحفي عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور الأميرة الأردنية دينا مرعد رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، أن المبادرة تساعد في الوصول بحرية وسهولة للمواد التي تسهم في ترك تدخين التبغ وتوفير اسشارات صحية رقمية.

وقال د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام المنظمة: يقتل التدخين نحو 8 ملايين شخص سنوياً، والمدخنون أكثر عرضة لإصابات حادة بوباء «كورونا» ونحن أمام فرصة محفزة لإقلاعهم.

وحسب المنظمة، فإن نحو 60% يتحدثون عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين لكن 30% لديهم إمكانية الوصول لأدوات مُساعدة على ذلك.

وأشارت مرعد من جهتها إلى فرض الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي «حظر التدخين» في الأماكن العامة ودعت إلى تعميم ذلك بسبب العلاقة بين التدخين والوباء.