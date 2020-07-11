وزير خارجية مصري سابق: سلوك تركيا في ليبيا غير مقبول

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وأفاد الدبلوماسي المصري أن الأمين العام للأمم المتحدة غير قادر حتى الآن على تعيين مبعوث خاص له، بعد ترك المبعوث الأممي السابق غسان سلامة منصبه.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ندد قبل أيام بـ"تدخل خارجي بلغ مستويات غير مسبوقة" في ليبيا، مع "تسليم معدات متطورة وعدد المرتزقة المشاركين في المعارك"، حيث تتدخل تركيا عسكريا في ليبيا إلى جانب فصائل حكومة الوفاق.
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