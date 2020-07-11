القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوما للحوثيين شرق الحديدة

القاهرة- سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في قوام القوات المشتركة، إن "عناصر تابعة للحوثيين نفذت هجومًا على مواقع للقوات في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة".
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وأكد "مقتل عدد من الحوثيين وجرح آخرون خلال المواجهات العنيفة، فيما لاذ الباقون بالفرار تاركين جثث قتلاهم".
في السياق، "أحبط اللواء السابع عمالقة، محاولة تسلل للحوثيين نحو مواقع جنوب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)، وأوقع عددا من الجرحى في صفوفهم بعد محاصرة عناصر منهم"، حسب إعلام ألوية العمالقة.
وتشهد محافظة الحديدة، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.
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