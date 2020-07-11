طيران الإمارات تعتزم تسريح 9000 موظف

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وأضاف كلارك أن شركة طيران الإمارات "ليست في حالة سيئة مثل الآخرين".
وكان 700 على الأقل من طياري الشركة، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 4500، قد تلقوا إخطارات بالاستغناء عن خدماتهم خلال الأسبوع المنصرم، وهو ما يعني أنه تم إبلاغ 1200 طيار على الأقل، منذ بدء أزمة فيروس كورونا، بأن وظائفهم سيتم الاستغناء عنها.
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