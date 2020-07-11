وزارة التجارة العراقية تشتري ملايين الأطنان من القمح المحلي

وقال محمد حنون المتحدث باسم الوزارة في بيان إن الوزارة وصلت بذلك رسميا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقالت وزارة الزراعة من قبل إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن خلال موسم الحصاد من أبريل/ نيسان إلى مايو/ أيار. وفقا لـ "رويترز".
وفي مارس آذار، أعلن العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، أنه سيحتاج إلى استيراد مليون طن من القمح هذا العام لتعزيز الاحتياطيات وسط مخاوف متزايدة من أن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا ستبطئ سلاسل إمدادات الغذاء.
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