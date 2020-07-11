شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 300 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية عبر منصة التدريب الصيفي «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجّل أكثر من ٣٠٠ ألف متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية بياناتهم على منصةالتدريب الصيفي“عن بُعد” ، بعد أيام من إطلاق وزارة التعليم المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي في فترة الإجازة الصيفية، من خلال البرامج المتنوعة التي تتيحها المنصة بإشراف المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي.

ويندرج تحت هذه المرحلة ٢٨ برنامجاً تربوياً و تقنياً و تخصصياً؛ لتحقيق أكثر من ٣٥٠٠ ساعة تدريبية، وتفويض ٧ إدارات تعليمية عامة لإدارة عملياتالتدريب الصيفيعن بُعد لتعمل بشكل متناغم، ومشاركة تطوعية من الجامعات الحكومية، وذلك وفق الأطر التنظيمية التي يتيحها الدليل الخاص بعمليات وبرامج التدريب.

ويرتكز مشروعالتدريب الصيفيعلى السعي نحو تمهين وظيفة المعلّم، وتعزيز ثقافة التطوير المهني، إضافةً إلى تحقيق نواتج التعلّم، بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية التي دخلت حيز النفاذ.

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وتتيح هذه المرحلة منالتدريب الصيفيالفرص المستمرة لشاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية التي سيكون مدارها مرتبطاً بالتطوير المهني المستمر.

كما يستهدف برنامجالتدريب الصيفيجميع شاغلي الوظائف التعليمية لقطاعي البنين والبنات وجهاز الوزارة وإدارات التعليم، ويمكن الاطلاع على المجالات المتاحة من خلال الرابط منهنـــــــا.