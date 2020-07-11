شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يكشف عن حالة واحدة لمنح رخصة قيادة المركبة دون اختبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للمرور، عن الحالة التي يتم فيها إعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار، وذلك حصرًا على من يملك تصريحًا بالقيادة لبلوغه 17 عامًا، ولكن في حالة محددة.

واشترط “المرور” لإتمام ذلك أن تتم مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمامه 18 عامًا؛ وذلك لكونه حقق الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة، وفقا لما تنص عليه المادة (39) الفقرة (4) من نظام المرور.

وينص “نظام المرور” على أنه يتم فرض غرامة تراوح بين 1000 – 2000 ريال في حالة قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، وفرض غرامة ما بين 150 – 300 ريال في حالة عدم حمل رخصة القيادة.

خطوات إصدار رخصة القيادة

وتُنظم إدارة المرور عمليات إصدار رخصة القيادة للمواطنين والمقيمين، وهذا يكون عن طريق خطوات على من يود إصدار رخصة قيادة اتباعها.

1- التوجه إلى مدرسة القيادة القريبة منك أو أي مدرسة قيادة تريد إصدار الرخصة عن طريقها.

2- التسجيل في المدرسة، بعض المدارس يمكن التسجيل فيها بشكل إلكتروني.

3- التعهد بإجراء الفحص الطبي في أي من المراكز المعتمدة لذلك.

4- في حال كنت تجيد القيادة يجب عليك إجراء اختبار تحديد مستوى وهو مجاني لمرة واحدة فقط.

5- الاختبار يضعك في واحد من المستويات الثلاثة التالية:

المستوى الأول:متقدم وهو لمن يجيد القيادة بشكل جيد والأشخاص بهذا المستوى سيخضعون لبرنامج تدريبي عملي مدته 6 ساعات.

المستوى الثاني:متوسط لمن يجيد القيادة بشكل جيد ولكن ينقصه بعض الخبرة والتدريب، وفي حال كنت بهذا المستوى ستخضع برنامج تدريب مدته 12 ساعة، 4 ساعات نظرية ثم 8 ساعات عملية.

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المستوى الثالث:لمن لا يجيد القيادة سيخضع الشخص بهذا المستوى لبرنامج تدريبي مدته 30 ساعة تدريبية.

وتحديد المستوى مجاني ولمرة واحدة، وبعد تحديد المستوى يتعين على الشخص دفع تكاليف البرنامج التدريبي الذي سيخضع له.

أسعار البرنامج التدريبي لكل مستوى من المستويات الثلاثة

المستوى الأول: 550 ريالا شاملة تكاليف التدريب والاختبار العملي والقيمة المضافة.

المستوى الثاني: 1100 ريال شاملة تكاليف التدريب أيضًا والاختبار العملي والقيمة المضافة.

المستوى الثالث: 2500 ريال شاملة كل التكاليف أيضًا.

شروط استخراج رخصة القيادة الخاصة

وحددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط يجب توافرها عند تقدم أي مواطن للحصول على رخصة قيادة خاصة، وهذه الشروط كالتالي:

1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة القيادة عن 18 عاما.

2- أن يقوم المتقدم بإجراء الفحص الطبي المطلوب.

3- أن يقوم المتقدم باجتياز فحص القيادة المقرر عليه.

3- إحضار نسخة من هوية الأحوال للمتقدم.

4- عدد ستة صور شخصية قياس 4×6 سم.

5- سداد الرسوم المطلوبة لإصدار الرخصة، ورسوم المخالفات المرورية في حال وجودها.

6- يجب على المتقدم إلا يعاني من أية إصابات أو عاهات أو أمراض تعوقه عن القيادة.

7- يجب أن يكون لدى المقيم (غير السعودي) إقامة نظامية.

8- عدم خضوع المتقدم لأية أحكام قضائية لقيامه أي جريمة تعاطي أو بيع المخدرات.

رسوم رخصة القيادة الخاصة

وتبلغ الرسوم السنوية لإصدار رخصة القيادة الخاصة 40 ريالا أي 200 ريال لرخصة بمدة خمسة سنوات أو 400 ريال للرخصة بمدة عشرة سنوات، وكذلك رسم التجديد 40 ريالا عن كل سنة، أما رسم إصدار رخصة خاصة بدل تالف أو مفقود فهي 100 ريال.