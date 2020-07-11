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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي الحالة التي يمنح فيها المرور السعودي الرخصة دون اختبار؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أوضح «المرور السعودي» الحالة التي يتم فيها إعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار، وذلك حصراً لمن يملك تصريحاً بالقيادة لبلوغه 17 عاماً.
واشترط «المرور السعودي» لإتمام ذلك أن تتم مراجعة صاحب التصريح خلال عام من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمامه 18 عاما؛ وذلك لكونه حقق الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة، وفقا لما تنص عليه المادة (39) الفقرة (4) من نظام المرور في المملكة وفقاً لصحيفة عكاظ.
يذكر أن نظام المرور ينص على أنه يتم فرض غرامة تتراوح بين 1000 - 2000 ريال في حالة قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، وفرض غرامة ما بين 150 - 300 ريال في حالة عدم حمل رخصة القيادة.
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