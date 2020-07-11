طاقة كهربائية من الظل

اخترع مهندسون من جامعة سنغافورة الوطنية، جهازاً يبلغ طوله 4 سم وعرضه 2 سم، لتوليد تيار كهربائي من خلال التباين بين مناطق الضوء والظل، يمكنه تشغيل أجهزة إلكترونية صغيرة مثل الساعة أو مصابيح «إل إي دي».

يتكون الجهاز الجديد الذي أطلق عليه «مولد تأثير الظل»، من السيليكون المستخدم في الخلايا التي تنتج الكهرباء من ضوء الشمس، وطبقة رقيقة من الذهب، حيث يعمل الضوء الساطع على تنشيط الإلكترونات في السيليكون، وتحويلها إلى طبقة الذهب.

ويعزز الضوء جهد المعدن المضاء، مما يجعله أعلى مما هو عليه في الجزء المظلم من المولد، ثم تتدفق الإلكترونات من الجهد العالي إلى المنخفض، وهو ما يساهم في توليد تيار كهربائي من اختلاف مستويات الضوء. وفي الإضاءة المنخفضة، شغلت ثمانية مولدات ساعة إلكترونية، ويمكن لهذه الأجهزة أيضاً أن تعمل كمستشعرات حركة ذاتية التشغيل.

وقال سوي تشينج تان، من جامعة سنغافورة: باستخدام الظل، يمكننا إنتاج الطاقة في أي مكان على الأرض، حتى بين ناطحات السحاب وداخل المنزل وليس فقط في المساحات المفتوحة.