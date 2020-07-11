أصيص ذكي للعناية بالنباتات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
ابتكرت شركة «بيكو» للتكنولوجيا، أصيصاً ذكياً للنباتات، مصنوعاً من البلاستيك الخالي من مادة «بي بي إيه» الضارة، مع مصباح «إل إيه دي» كامل الطيف من الألمنيوم يساعد النباتات على النمو، ومثبت على ذراع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يساهم في تسهيل العناية بالنباتات.
ويبدأ المستخدمون بوضع التربة والبذور التي يختارونها في الأصائص، وعن طريق خزان خارجي مرتبط بالجهاز تُمد الأصائص بالماء، في الوقت المحدد، ويوضع المصباح على أدنى ارتفاع له، فوق التربة مباشرة، ويمكن تمديد الذراع لرفع المصباح معه، إذ يبلغ ارتفاعه الأقصى 22 سم، ويعمل الأصيص باستخدام كابل «يو إس بي» بجهد واحد أمبير، مع وحدة توقيت اختيارية تسمح للمستخدمين بتعيين المصابيح وفقاً لجدول مبرمج مسبقاً للري والمد بالضوء.
ويمكن وضع كل وعاء على سطح طاولة أو تعليقه على أسطح عمودية مختلفة، باستخدام حوامل مغناطيسية قابلة للتبديل والتعليق على الحائط.
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