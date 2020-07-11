شكرا لقرائتكم خبر عن بيع المشروبات الغازية ببصمة الوجه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
صممت شركة إن إي سي اليابانية للتكنولوجيا، آلات بيع المشروبات الغازية للمستهلكين عبر تقنية التعرف الى الوجه، كجزء من مشروع «بيو أي دي أو إم» الخاص بشركة «دي دو» للمشروبات الغازية والطاقة.
وتتطلب الآلة في البداية إنشاء حساب للمستهلك عبر الهاتف الذكي وتسجيل صورته وبطاقة الائتمان الخاصة به، حيث تتيح شراء المشروبات ببصمة الوجه، دون الحاجة إلى إدخال أي عملات معدنية أو فواتير أو استخدام أي نوع من بطاقة المدفوعة مسبقاً.
وتمتلك شركة المشروبات الغازية خدمة ذكية سابقة من خلال أجهزة صوت تشارك الزبون اللغة المحلية في مدينة أوساكا وإقراضه مظلة مجانية ضد المطر وتحفيزه برسالة تشجيعية.
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