شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب المشاركة في منافسات الشباب التقنية و25000 درهم للفائزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ومنصة «ستارت إيه دي» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من منافسات الشباب التقنية (YouthTech Competition).
وسيحظى الفائزون بجوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 25000 درهم إماراتي، لمساعدتهم في تنفيذ أفكارهم وتحويلها لمشاريع ريادية كما ستحظى المشاركات الفائزة بفرصة مواصلة تطوير الابتكارات في إطار برامج «ستارت إيه دي» لريادة أعمال الشباب.
ويتم تنظيم المنافسات بشكلٍ افتراضي عبر القنوات الرقمية، في إطار جهود الاستجابة لتداعيات انتشار فيروس «كوفيد-19»، وترحب بمشاركات الشباب المبتكرين من سكان الإمارات ممن يملكون الموهبة والشغف لتطوير الحلول المبتكرة لأهم التحديات العالمية في قطاعات التعليم والاقتصاد والبنية التحتية والمجتمع، ويمكن للمبتكرين الشباب التسجيل في المنافسة حتى 8 أغسطس/ أب المقبل من خلال youthtech.ae، فيما تنطلق المنافسات في 17 أغسطس.
وتأتي المنافسات في إطار برنامج «أبوظبي تلهم»، والذي يشجع على تبني الأفكار الإبداعية في الجهات الحكومية والمجتمع.
وعلى مدى فترة المنافسات الممتدة لأربعة أسابيع، سيحظى المشاركون بالتدريب لتحويل أفكارهم من مفاهيم مجردة إلى مشاريع ريادية.
وقال ماجد الشامسي، مدير إدارة تطوير أعمال التعليم العالي لدى دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «نسعى من خلال دعمنا لهذه المنافسات لتمكين ثقافة وممارسات ريادة الأعمال بين الشباب كأحد الأهداف الاستراتيجية لهذه المنافسات.
من جهته، قال راميش جاجاناثان، نائب عميد الجامعة لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، مساعد عميد قسم الهندسة، مدير عام منصة «ستارت إيه دي»: «نعمل من خلال هذه المسابقة على استكشاف فرص وأفكار مبتكرة وملهمة مستوحاة من حماس الشباب في دولة الإمارات، لنتمكن من المساهمة في بناء عالم أفضل خلال هذه الأوقات العصيبة».
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب المشاركة في منافسات الشباب التقنية و25000 درهم للفائزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.