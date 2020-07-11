فتح باب المشاركة في منافسات الشباب التقنية و25000 درهم للفائزين

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ومنصة «ستارت إيه دي» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من منافسات الشباب التقنية (YouthTech Competition).

وسيحظى الفائزون بجوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 25000 درهم إماراتي، لمساعدتهم في تنفيذ أفكارهم وتحويلها لمشاريع ريادية كما ستحظى المشاركات الفائزة بفرصة مواصلة تطوير الابتكارات في إطار برامج «ستارت إيه دي» لريادة أعمال الشباب.

ويتم تنظيم المنافسات بشكلٍ افتراضي عبر القنوات الرقمية، في إطار جهود الاستجابة لتداعيات انتشار فيروس «كوفيد-19»، وترحب بمشاركات الشباب المبتكرين من سكان الإمارات ممن يملكون الموهبة والشغف لتطوير الحلول المبتكرة لأهم التحديات العالمية في قطاعات التعليم والاقتصاد والبنية التحتية والمجتمع، ويمكن للمبتكرين الشباب التسجيل في المنافسة حتى 8 أغسطس/ أب المقبل من خلال youthtech.ae، فيما تنطلق المنافسات في 17 أغسطس.

وتأتي المنافسات في إطار برنامج «أبوظبي تلهم»، والذي يشجع على تبني الأفكار الإبداعية في الجهات الحكومية والمجتمع.

وعلى مدى فترة المنافسات الممتدة لأربعة أسابيع، سيحظى المشاركون بالتدريب لتحويل أفكارهم من مفاهيم مجردة إلى مشاريع ريادية.

وقال ماجد الشامسي، مدير إدارة تطوير أعمال التعليم العالي لدى دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «نسعى من خلال دعمنا لهذه المنافسات لتمكين ثقافة وممارسات ريادة الأعمال بين الشباب كأحد الأهداف الاستراتيجية لهذه المنافسات.

من جهته، قال راميش جاجاناثان، نائب عميد الجامعة لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، مساعد عميد قسم الهندسة، مدير عام منصة «ستارت إيه دي»: «نعمل من خلال هذه المسابقة على استكشاف فرص وأفكار مبتكرة وملهمة مستوحاة من حماس الشباب في دولة الإمارات، لنتمكن من المساهمة في بناء عالم أفضل خلال هذه الأوقات العصيبة».