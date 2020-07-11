شكرا لقرائتكم خبر عن العربي لن يعتمد على محترفي الفيديو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت إدارة النادي العربي في التجديد لـ17 لاعباً من المجموعة التي مثلت الفريق في الموسم الماضي فيما تم التعاقد مع لاعب واحد من خارج النادي هو خليفة عبد الله لاعب الوصل وعجمان السابق. وكانت الادارة ترغب في التجديد للمدافع عبد الله نني باعتبار أنه واحد من العناصر الاساسية لكنه فضل الانتقال للتعاون وسيكتفي الفريق بالمجموعة الحالية وربما ينتدب لاعباً مقيماً، وعلى صعيد الأجانب تقرر أن يخضع اللاعبون المرشحون الى الاختبار بعد بداية الاعداد. وأكد مسؤولو النادي رفضهم التعاقد مع الاجانب عن طريق الفيديو وينتظر الجهاز الفني إعلان موعد بداية موسم الهواة لتحديد موعد انطلاق الاعداد ووجهة المعسكر الداخلي. ويرغب العربي الذي يقوده المدرب المواطن محمد الجالبوت في تحقيق نتائج أفضل وإنهاء الموسم في مركز جيد.

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