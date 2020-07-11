مقتل خمسة أشخاص واحتجاز رهائن في كنيسة بجنوب إفريقيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة في جنوب إفريقيا، السبت، إن خمسة أشخاص قتلوا واحتجز آخرون رهائن في كنيسة غربي جوهانسبيرج.

وأضافت الشرطة، في بيان على تويتر، أنها تلقت بلاغاً في الساعات الأولى من صباح السبت عن «موقف احتجاز رهائن وإطلاق نار» في الكنيسة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 30 شخصاً وضبطت أكثر من 25 سلاحاً نارياً وإن المفاوضين مع محتجزي الرهائن لا يزالون في الموقع.

ولم تذكر الشرطة سبباً لاحتجاز رهائن ولا تقديراً لعددهم. وذكرت محطة (إي.إن.سي.إيه) التلفزيونية أن هناك نزاعاً على قيادة الكنيسة ونقلت عن مسؤول فيها قوله إن عدد الرهائن يصل إلى مئتين.