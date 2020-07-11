شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل خمسة أشخاص واحتجاز رهائن في كنيسة بجنوب إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة في جنوب إفريقيا، السبت، إن خمسة أشخاص قتلوا واحتجز آخرون رهائن في كنيسة غربي جوهانسبيرج.
وأضافت الشرطة، في بيان على تويتر، أنها تلقت بلاغاً في الساعات الأولى من صباح السبت عن «موقف احتجاز رهائن وإطلاق نار» في الكنيسة.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 30 شخصاً وضبطت أكثر من 25 سلاحاً نارياً وإن المفاوضين مع محتجزي الرهائن لا يزالون في الموقع.
ولم تذكر الشرطة سبباً لاحتجاز رهائن ولا تقديراً لعددهم. وذكرت محطة (إي.إن.سي.إيه) التلفزيونية أن هناك نزاعاً على قيادة الكنيسة ونقلت عن مسؤول فيها قوله إن عدد الرهائن يصل إلى مئتين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل خمسة أشخاص واحتجاز رهائن في كنيسة بجنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.