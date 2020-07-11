«الترايثلون» تطلق البرنامج الصيفي وتمنح العضوية المجانية لمدة عام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جمعية الإمارات للترايثلون عن فتح التسجيل للحصول على عضوية الجمعية، لكافة الرياضيين الممارسين للعبة مجاناً، وذلك اعتباراً من 15 يوليو الجاري ولمدة شهرين، وقدمت الجمعية منحة لكافة المشاركين الجدد، وهي الحصول على عضوية مجانية لمدة سنة كاملة مع بطاقة عضوية إلكترونية للمشاركة في كافة أنشطة وفعاليات الموسم الرياضي الجديد. (التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للجمعية: www.uaetriathlon.ae )

من ناحية أخرى دشنت الجمعية البرنامج الصيفي المنوع، ويشمل النشاط الصيفي ألعاب السباحة والدراجات الهوائية والجري واليوجا وتمارين التقوية الخاصة بلعبة الترايثلون، وسيكون البرنامج عن طريق الاتصال المرئي عن بعد يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لمدة 45 دقيقة، ويهدف البرنامج إلى جذب أكبر شريحة من ممارسي رياضات الترايثلون، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لاستمرار ممارسة الرياضة عن بعد خلال فترة الإجازة الصيفية، تحت إشراف مدرب متخصص معتمد لكل لعبة، لتقديم الدعم والمتابعة للاعبين خلال التدريبات والمنافسات التي سيشهدها البرنامج لشحذ همم المشاركين.

وكانت جمعية الترايثلون سباقة في استمرار التدريبات بمشاركة عدد كبير من اللاعبين عقب توقف النشاط الرياضي، وذلك من خلال التدريبات والسباقات الافتراضية التي أقامتها على مدار الأشهر الماضية وشهدت مشاركة واسعة من الدول العربية كافة سواء على مستوى الأفراد أو الأسر الرياضية التي تم تخصيص سباق متفرد وغير مسبوق لها، إلى جانب تنظيم سباقات خاصة لأصحاب الهمم، ويأتي البرنامج الصيفي المنوع تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية برئاسة خالد الفهيم، في ضرورة استمرار نهج الجمعية إعلاء قيمة ممارسة الرياضة في كافة الظروف، وعدم التوقف والاستفادة من التكنولوجيا لخدمة الرياضيين كافة، ويمكن للراغبين في المشاركة بالبرنامج الصيفي بالدخول على صفحات جمعية الترايثلون في كافة وسائل التواصل الاجتماعي والتسجيل.