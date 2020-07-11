«أطباء الإمارات» تطلق أول مستشفى متنقل بأنحاء الدولة

أطلقت «أطباء الإمارات» التابعة لمبادرة زايد العطاء، أول مستشفى متنقل تطوعي للطوارئ والأزمات يقدم خدماته التشخيصية والعلاجية والوقائية للمواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة بإشراف أطباء متطوعين.

وأكد الدكتورعادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء مدير برنامج الشيخة فاطمة للتطوع رئيس أطباء الإمارات، أن المستشفى المتنقل سيقدم نقلة نوعية في خدمات الطب المجتمعية من خلال استقطاب وتأهيل وتمكين الكوادر الطبية في خط الدفاع الأول من العمل التطوعي الصحي التخصصي لخدمة المجتمع ورد الجميل للوطن، مشيراً إلى أن المئات من المتطوعين بادروا بالتسجيل للتطوع في المستشفى المتنقل في محطاته السبع في مختلف إمارات الدولة، في رسالة ولاء للوطن ووفاء للقيادة وعطاء للمجتمع.

وقال الدكتور عبدالله البلوشي من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة: إن المستشفى المتنقل مزود بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية بهدف دعم القطاع الصحي في الدولة، وقدراته الاستيعابية واستعداده لمواجهة التحديات، وتعزيز جهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن المستشفى المتنقل التطوعي يتضمن وحدات متحركة للاستقبال والتصنيف والعيادات الخارجية والإقامة القصيرة ومختبراً للمرضى وصيدليات متحركة ومخازن طبية، إضافة إلى مناطق إدارية للموظفين وخدمات إنترنت وغيرها.

وأكد الدكتور عبد الله بوشهاب من القيادات الإماراتية التطوعية؛ أن المستشفى المتنقل يشكل إضافة لمؤسسات الدولة الصحية ومراكز الرعاية الطبية المتخصصة الحكومية والخاصة، التي تعد أحد أهم مكونات المنظومة الصحية في الدولة.

وقال الدكتور أنور الزعابي عضو مجلس إدارة إمارات العطاء: إن تسيير المستشفى المتنقل يؤكد التزام أطباء الإمارات بدعم جهود مكافحة «كوفيد-19».

ويأتي تسيير مستشفى الإمارات المتنقل بعد النجاح اللافت له في إمارة عجمان بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في إحداث نقلة نوعية في الطب الميداني، كما ساهم بشكل فعال في تقديم خدماته التشخيصية والعلاجية والوقائية التي استفاد منها ما يزيد على 100 ألف مصاب بفيروس كورونا أو مشتبه به باستخدام أكبر وأول مستشفى متنقل في العالم يتكون من 20 وحدة متنقلة صممت من قبل أطباء الإمارات من المتخصصين في الطب الميداني من خط الدفاع الأول، والذين لهم خبرة 20 سنة في إدارة وتشغيل العيادات المتنقلة في شتى بقاع العالم.