جولات افتراضية برفقة مرشدين في موقع الحصن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، برنامج جولات افتراضية مخصصة للطلاب وجميع أفراد المجتمع برفقة مرشدين في موقع الحصن التاريخي، بعد فتح أبوابه للجمهور مؤخراً. يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة للتعايش مع الظروف الحالية الناتجة عن الأزمة الصحية العالمية.

استضاف موقع الحصن أولى هذه الجولات الافتراضية مؤخراً عبر تطبيق «زووم» لمجموعة تضم 160 طالباً وطالبة، وهي أول جولة من نوعها في أحد مواقع أبوظبي الثقافية بعد إعادة فتحها مؤخراً. تتاح الجولات الافتراضية بزاوية 360 درجة في كل من قصر الحصن والمجمع الثقافي، مع ميزة توفير مرشد ثقافي حي لتقديم المعلومات والإجابة عن أي استفسار من المشاركين بشكل مباشر؛ لضمان تجربة غامرة وتفاعلية.

وقالت سلامة الشامسي، مديرة قصر الحصن: «من خلال جولاتنا الافتراضية والمسجلة، يمكن للطلاب في جميع إمارات الدولة الوصول إلى القصص والكنوز التي ينفرد بها قصر الحصن الذي يضم أقدم مبنى قائم في الإمارة، ويتمتع بتاريخ عريق. وأشجع الجميع على المشاركة والتعرف من منازلهم على تاريخ أبوظبي».

وقالت ريم فضة، مديرة المجمع الثقافي: «إن إبقاء باب التواصل مفتوحاًً بين العقول الشابة ومجال الفنون والثقافة أمر في غاية الأهمية، ومسألة لا يمكننا أن نغفلها مهما ساءت الظروف. ويسعدنا أن تسمح لنا التكنولوجيا الحديثة بأن نواصل الكشف عن أفضل مكنونات الإبداع والتميز الإماراتي المعاصر أمام عشاقه سواء داخل أو خارج الدولة».

تتاح الجولات الافتراضية في موقع الحصن للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق. ويمكن للطلاب طرح الأسئلة وتلقي الإجابات فوراً من المرشدين الثقافيين عبر ميزة الدردشة الحية، كما يمكن تخصيص محتوى هذه الجولات لتلائم احتياجات المدارس. وتتاح هذه الجولات عبر تطبيق «ميكروسوفت تيمز» لما يصل إلى 2000 مشارك في كل جولة، وعبر تطبيق «زووم» لما يصل إلى 300 زائر لكل جولة.

وإضافة إلى الطلاب، يمكن للجمهور من جميع أفراد المجتمع أيضاً المشاركة في الجولات الافتراضية في موقع الحصن. كما يوفر المجمع الثقافي التابع جولات افتراضية مباشرة في معارضه الحالية، مصحوبة بمرشدين ثقافيين للإجابة عن أي استفسار. وعلاوة على الجولات افتراضية بزاوية 360 درجة، تتوفر جولات مسجلة مسبقاً في موقع الحصن باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية والمالايالامية. يمكن حجز المرشدين أيضاً في وقت العرض للإجابة عن الأسئلة المطروحة.

ويتاح للمدارس حجز زياراتها الافتراضية من خلال الموقع الإلكتروني لقصر الحصن والمجمع الثقافي qasralhosn.ae culturalfoundation.ae ، أو من خلال الاتصال على الرقم 02 697 6472.