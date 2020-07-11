شكرا لقرائتكم خبر عن 463 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة في فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، إنها سجلت 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن 328 حالة من الإصابات الجديدة كانت في محافظة الخليل، و85 في القدس، و36 في محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى ثماني إصابات في محافظة بيت لحم، وخمس في محافظة ناس، وواحدة في محافظة جنين.
وذكرت الوزارة في بيانها أن هناك 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، وبلغ إجمالي الإصابات النشطة بفيروس كورونا مُنذ مارس/آذار الماضي، 5827 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 32.
وتفرض الحكومة الفلسطينية لليوم التاسع على التوالي، إغلاقاً على الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في حين تسمح للصيدليات والمخابز ومحال البقالة والبنوك بالعمل.
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