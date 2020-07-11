«الهوية» تتيح استخراج تصريح الدخول لمواليد المقيمين بالخارج الجدد

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استخراج تصريح دخول لمواليد المقيمين من أصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة الجدد، بشرط وجود إقامة سارية لدى الأم وحصولها على تصريح دخول مسبق مشيرة إلى الحصول على إذن الدخول للمواليد الجدد يتم عبر التقديم على الموقع الإلكتروني للهيئة smartservices.ica.gov.ae وإدخال البيانات وإرفاق الأوراق الداعمة للطلب.

من جانب آخر أكدت الهيئة أن الحاصلين على تصريح الدخول للدولة يمكنهم الدخول من أي منفذ من مطارات الدولة موضحة أن التقديم على طلب تصريح الدخول يتم عبر موقع الهيئة، فيما يقتصر على حملة إقامة دبي الدخول على موقع الإدارة العامة لشؤون الأجانب - دبي https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx.

وأوضحت أن مدة سريان تصريح الدخول تبلغ 21 يوماً ويصبح لاغياً بعد هذه الفترة، حيث يمكن التقدم بطلب جديد مشيرة إلى أنه قد يتم رفض الطلب لأسباب تتعلق بالتدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة وصحة مقدم الطلب، حيث تطلع الهيئة لعودة أصحاب الإقامات السارية وهذا الإجراء لايعني عدم دخولهم الدولة.

ودعت الهيئة المقيمين الموجودين خارج الدولة إلى عدم حجز أو شراء تذاكر السفر أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب تصريح دخول الدولة والذي توفره الهيئة على موقعها الإلكتروني.