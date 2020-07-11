«أبوظبي» تقدم الخدمات المالية والتسجيل العقاري وتعتمد الإجازات بالروبوت

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي أول خدمة مؤتمتة عن طريق الروبوت (RPA) وهي خدمة اعتماد الإجازات المرضية الخاصة بالموظفين بالتعاون مع دائرة الصحة على نظام إدارة الموارد البشرية HRMS، حيث قام الروبوت بتنفيذ مهام موظفي الموارد البشرية المختصين باعتماد الإجازات المرضية خلال دقائق معدودات، في حين كان الإجراء سابقاً يتم تنفيذه من خلال 3 موظفين ويستغرق وقتاً طويلاً لإنجازه، ما يؤدي إلى توفير 260 ساعة عمل شهرياً.

وأشارت البلدية إلى أن المحور الثاني المطبق والمفعل حالياً ضمن تقنية RPA لدعم خدمات الشؤون المالية مثل تسوية الحسابات في الإيرادات والخزينة، والتي تمت أتمتتها عن طريق الروبوت RPA وتشمل خمس عمليات مترابطة وهي: تسوية نظام التحصيل العام بكشف الحساب البنكي (الدفع الأون لاين)، وتسوية نظام التحصيل العام بكشف الحساب البنكي (الشيكات،النقد،الدفع من خلال ماكينات الدفع)، والتسوية البنكية Remittance، وتسوية المدفوعات في أوراكل، وتسوية الإيرادات في أوراكل.

وقام الروبوت بتنفيذ مهام التسوية بدلاً من موظفي الخزينة والإيرادات في دقائق، في حين كان الإجراء سابقاً يتم تنفيذه من خلال 7 موظفين ويستغرق على الأقل 9 ساعات عمل يومياً، وتوفر هذه التقنية 207 ساعات عمل شهرياً.

والمحور الثالث ضمن تقنية RPA (التسجيل العقاري) من حيث الربط بين (سمارت هب) ونظام الأراضي لإنشاء طلبات الرهن وتسجيل بيعه لأول مرة في نظام الأراضي، حيث يقوم الروبوت بفتح المعاملة تلقائياً من المنصة الرقمية (سمارت هب) ونقلها إلى نظام الأراضي، ومن ثم تحديث حالتها في المنصة الرقمية للبلدية عند الانتهاء، الأمر الذي يرفع سرعة الاستجابة، ورضا المتعاملين دون أي تدخل بشري، وقد تم مؤخراً تجريب هذه التقنية ونجاحها، مما يوفر أكثر من 200 ساعة عمل شهرياً.

وأكدت البلدية أنها باعتمادها هذا البرنامج الرقمي تكون من أوائل المؤسسات الرائدة في تطبيق نظام (RPA) على مستوى الدولة.

على الصعيد ذاته نظم فريق تقنية المعلومات في إدارة التخطيط التقني بالبلدية 60 ورشة عمل مع كافة قطاعات البلدية لتحديد أهم العمليات التي يمكن تطبيق الروبوت فيها.