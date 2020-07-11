«الهلال»: استمرار قصر طلبات المساعدة عبر القنوات الإلكترونية والخط الساخن

أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استمرار استقبال طلبات المساعدات من المتعاملين والمحتاجين للمساعدات عبر رقم الخط الساخن الخاص بها وقنواتها الإلكترونية، وذلك بعد عودتها للعمل من مقر الأمانة العامة، وكذلك من مراكز الهيئة المنتشرة على مستوى الدولة، مشيرة إلى أنها تستهدف دعم الشرائح المحتاجة بصورة آمنة تضمن الحفاظ على الصحة العامة، في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن المدة التي يتم الرد على طلبات المساعدات فيها تتوقف على أهمية الطلب، فكلما كان طلب المساعدة مهماً وعاجلاً تم النظر فيه أسرع وبحث تقديم المساعدة لصاحبه بشكل أسرع مقارنة بالطلبات الأخرى، لافتة إلى زيادة طلبات المساعدات وسعيها الحثيث إلى تلبية احتياجات المحتاجين نظراً لتضرر العديد من الأسر خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ودعت الهيئة المحسنين والداعمين في الدولة إلى مواصلة المساهمة معها في تقديم الدعم الإنساني للأسر المتضررة من الوضع الحالي، مؤكدة على أن المساهمة في مختلف برامجها الإنسانية خلال الظرف الحالي تعزز من مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتدعم الأسر المتعففة لتخطي الأزمة.