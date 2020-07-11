قمة «سامينا»: الجيل الخامس يدعم التعافي من «كورونا»

اجتمع مؤخراً قادة وخبراء قطاع الاتصالات من دولة الإمارات ومن جميع أنحاء العالم في القمة التي ينظمها مجلس «سامينا» للاتصالات لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة خطط إطلاق مزيد من إمكانات شبكات الجيل الخامس بهدف تعزيز نمو الاقتصادات وتطوير المجتمعات خلال مرحلة ما بعد «كوفيد-19». وتم عقد القمة عبر الإنترنت لأول مرة التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي، واستضافت «هواوي» هذه القمة للسنة السابعة على التوالي.

وشهدت قمة «سامينا» لقادة الاتصالات في دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام مداخلة للملكة سيلفيا، ملكة السويد، مؤسِّسة منظمة الطفولة العالمية، ومشاركة هولين زهاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وماتس جرانريد، المدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف النقال، وإﻳﺰﺍﺑﻴﻞ ﻣﺎﻭﺭﻭ، رئيس الاتصالات في منتدى الاقتصاد العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومارك سبيلمان، رئيس الفكر القيادي في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، والدكتورة بثينة جورمازي، رئيس قطاع التنمية الرقمية في مجموعة البنك الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور سانج شول لي، كبير مستشاري شركة «إل جي أبلوس» ومجموعة «إل جي». كما حضر القمة كبار مسؤولي شركات تشغيل الاتصالات والهيئات التنظيمية المحلية والمنظمات غير الحكومية في المنطقة وجميع أنحاء العالم، بالإضافة لمجموعة كبيرة من خبراء قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وصناع القرار في مختلف القطاعات المتخصصة والحكومية في بلدان جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا وغيرها.



مواجهة الأزمات



ناقشت القمة التي عُقدت تحت شعار «التقنيات التي تعتمد على الجيل الخامس: تسخير إمكانات الجيل الخامس في جميع المجالات من أجل تعزيز الاستثمارات»، دور التكنولوجيا والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في المجتمعات والاقتصادات، حيث تبرز الحاجة إلى بنية تحتية رقمية متينة في ظل تفشي الوباء من أجل إعداد المجتمعات لمواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل وتعزيز مرونة واستدامة الأنظمة بما يضمن نتائج أفضل وأداء أكثر كفاءة. كما تم تسليط الضوء على دور الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ودمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية بشكل أفضل بالإضافة إلى تسخير التقنيات الحديثة لتوفير الخدمات بطرق ذكية، الأمر الذي يجب أن نضعه في مقدمة أولوياتنا.

وتضمنت فعاليات القمة عقد مؤتمر «هواوي» للنظام الإيكولوجي للجيل الخامس للمرة الثالثة على التوالي تحت شعار «إطلاق إمكانات الجيل الخامس وبناء عالم أكثر اتصالاً».

وخلال مشاركته في القمة، قال ريان دينج، المدير التنفيذي لمجلس إدارة «هواوي» ورئيس مجموعة أعمال «هواوي كارير» لشبكات الاتصالات: «على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي نواجهها، لم تدخر الحكومات والهيئات التنظيمية وشركات الاتصالات في دول منطقة الشرق الأوسط جهداً للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتوفير سبل العيش للناس ومساعدة المجتمعات على مواجهة فيروس كورونا المستجد. وسيسهم الجيل الخامس في دعم هذه المساعي وتحقيق التحول الرقمي لمزيد من المؤسسات في الشرق الأوسط، ما سيدعم جهود الانتعاش الاقتصادي بشكل كبير».

وألقى تشارلز يانج، رئيس شركة «هواوي» في الشرق الأوسط الكلمة الافتتاحية للمؤتمر قال فيها: «على الرغم من الآثار السلبية للوباء على حياتنا، تبرز إسهامات البنية التحتية والجيل الخامس بشكل متزايد. ولتلبية المتطلبات الجديدة التي نشأت خلال فترة الأزمة، يجب توفير أشكال جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص قائمة على أساس التعاون المفتوح ودعم سياسات متينة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات من شأنها المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للأعمال والمجتمعات، وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير تجربة خدمات محسنة للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة».