110 أفكار لمعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي متمثلة بإدارة العمليات الإدارية ومركز الإبداع والابتكار سلسلة من المختبرات عن بُعد تحت عنوان «عمليات وخدمات إقامة دبي ما بعد كوفيد -19» والبالغ عددها 5 مختبرات ابتكارية شارك فيها 277 من مساعدي المدير العام والنواب ومديري الإدارة والموظفين من مختلف المستويات الوظيفية.

وتأتي هذه المختبرات بهدف حصر التحديات بعمليات وخدمات الإدارة التي نشأت نتيجة جائحة كوفيد 19 وإيجاد حلول ابتكارية غير مسبوقة لعمليات التحسين والتطوير للاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، حيث بلغ عدد التحديات التي تم رصدها خلال المختبرات 32 تحدياً.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن دولة الإمارات لديها إمكانيات وحلول استباقية مكنتها من مواجهة جائحة كوفيد 19 بكل قوة وصلابة، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وإلى جانب الجهود الحثيثة لقيادتنا الحكمية التي وضعت توجهات مستقبلية تجسد أهداف مئوية الإمارات 2071 في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأجيال القادمة ورفع مكانة الدولة لمنافسة أفضل دول العالم.

وأكد اللواء المري أن الهدف من هذه المختبرات هو الاطّلاع على آلية عمل الإدارة ما بعد كوفيد-19 ووضع حلول استباقية وفورية استعداداً للمرحلة المقبلة وكيفية توظيفها في العمل الحكومي. مؤكداً أن هذه الأزمة فرضت قواعد وآليات عمل جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة.

ومن جانبه أكد العقيد عبدالصمد نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل أن إقامة دبي خلقت فرص لدراسة ورصد التحديات التي نتجت بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) ووضح حلول لمتطلبات المرحلة المقبلة. مضيفاً إلى أنه تم التوصل ضمن مخرجات مختبرات الابتكار إلى أفكار مبتكرة بلغت 110 أفكار جديدة حتى الآن في كافة المجالات المرتبطة بعمل إقامة دبي. منوهاً بأن سلسلة المختبرات ما زالت مستمرة، حيث سيتم تبني أفضل الأفكار وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.