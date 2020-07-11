شكرا لقرائتكم خبر عن 6611 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، السبت، تسجيل 6611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 720547.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد، إن 188 شخصاً لاقوا حتفهم من الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 11205، بينما أعلنت روسيا أن 497446 من المصابين تماثلوا للشفاء.

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