ملتقى لمستقبل ريادة الأعمال في عجمان

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى بعنوان «ريادة الأعمال بين الواقع والمستقبل» بالتعاون مع برنامج «شكراً لعطائك»، حيث تناول الملتقى محاور «واقع الإبداع والابتكار في مشاريع رواد الأعمال وتحديات ريادة الأعمال والحلول المستقبلية للمشاريع».

شارك في أعمال الملتقى وتقديم محاوره الدكتورة آمنة خليفة آل علي ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتورة هدى المطروشي ـ مستشار مشاريع صغيرة ومتوسطة وإدارة حاضنات الأعمال المبتكرة، وموزة المحكوم ـ مدرب في تنمية مهارات رواد الأعمال، وأدار الملتقى الإعلامية ورائدة الاعمال نوف اليافعي، بحضور أكثر من 200 مشارك ومشاركة.

تناولت الدكتورة آمنة خليفة معايير وسمات رائد الأعمال والتي تتضمن «الإبداع والابتكار والتميز بالعقلية القادرة على الاستمرار رغم التحديات وربط المشروع بالتقنيات الحديثة واختيار المشروع المناسب الذي يخدم الفرد والمجتمع، والتركيز على المشاريع المستقبلية المرتبطة بمتطلبات المجتمع وبناء المشروع على التعاملات الرقمية نتيجة للمتغيرات الحالية».

وأوضحت أن رائد الأعمال المتميز عليه البحث عن المعرفة والمعلومات لخدمة مشروعه والاستفادة من خدمات المؤسسات المعنية بمجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن التحديات عززت جوانب أربعة لرائد الأعمال وهي «تعلم أن المشاريع لاتبنى إلا على العلم والمعرفة، إدراك أن المشروع لابد له من خطط بديلة، الوعي بأن المشاريع تقوم على الاستدامة، مراعاة أن التقليد لا يصب في نجاح المشروع».

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، أن الدراسة المتخصصة ليست شرطاً لنجاح رائد العمل، فالطموح والشغف والإلمام بأبعاد المشروع شروط أساسية للنجاح، مشيرة إلى أن دولة الإمارات وفرت من خلال الجهات المعنية الدورات وورش العمل والاستشارات التدريبية والفنية لأصحاب الأعمال، كما أكدت على مبدأ التشاور مع أهل الخبرة حول البدء بإطلاق مشروع أو تطويره.

وقدمت النصيحة لبدء المشروع وهي «المعرفة حول ماهية أبعاد المشروع، إعداد دراسة جدوى مبسطة وخارطة طريق واضحة، استشارة ومشاركة المؤهلين لضمان النجاح، اختيار التوقيت المناسب ومدى احتياج السوق للمشروع أو الفكرة، وجود شبكة علاقات ناجحة وقوية».

وأوضحت موزة المحكوم، أن ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجهوا تحديات خلال جائحة كوفيد ـ 19 تلخصت في تنشيط المبيعات والسيطرة على المصاريف، موضحة أن التحديات التي أفرزتها الجائحة بدأت تنقشع وبدأ التعافي التدريجي للعديد من القطاعات المتضررة.

وشرحت آليات التعافي لمشاريع رواد الأعمال، لاسيما أن الشهور السابقة عززت من نمط الإبداع والابتكار لدى أصحاب المشاريع، إلى جانب الاعتماد على التجارة الرقمية والتسوق الإلكتروني، وثمنت جهود حكومة الإمارات في تقديم الحزم التحفيزية الموجهة للقطاع الاقتصادي بشكل عام، وأكدت على أهمية الإلمام بالمتغيرات والتكيف والمرونة لتعزيز التنافسية.